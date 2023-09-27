16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год "Росгосстрах" начал продажи цифровых продуктов СК "Пульс" на своем сайте

Страхование Финансы

Руководители ВСК – лауреаты рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» – 2023

27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 294
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Четыре руководителя Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсантъ».

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, занял первое место в рейтинге высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина – лучший директор по цифровой трансформации в страховании. Вера Гезердава – лучший коммерческий директор в страховании. Алексей Чуб попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти.


Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип «лучшие выбирают лучших», который позволяет достичь максимально объективной оценки.


«В условиях стремительных внешних изменений и новых вызовов особую роль играет профессионализм менеджмента компании. От скорости и эффективности решений зависит как успех отдельного бизнеса, так и устойчивость экономики в целом, - заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. - В ВСК сегодня трудится команда, которая создает удобные сервисно-страховые решения для клиентов, внедряет современные технологии и двигает компанию вперед. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество за высокие оценки управленцев ВСК в рейтинге, но я уверен, главные победы у нас еще впереди».

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1