Руководители ВСК – лауреаты рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» – 2023

Четыре руководителя Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсантъ».
Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, занял первое место в рейтинге высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина – лучший директор по цифровой трансформации в страховании. Вера Гезердава – лучший коммерческий директор в страховании. Алексей Чуб попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип «лучшие выбирают лучших», который позволяет достичь максимально объективной оценки.
«В условиях стремительных внешних изменений и новых вызовов особую роль играет профессионализм менеджмента компании. От скорости и эффективности решений зависит как успех отдельного бизнеса, так и устойчивость экономики в целом, - заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. - В ВСК сегодня трудится команда, которая создает удобные сервисно-страховые решения для клиентов, внедряет современные технологии и двигает компанию вперед. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество за высокие оценки управленцев ВСК в рейтинге, но я уверен, главные победы у нас еще впереди».
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.