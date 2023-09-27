Руководители ВСК – лауреаты рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» – 2023

Четыре руководителя Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсантъ».

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, занял первое место в рейтинге высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина – лучший директор по цифровой трансформации в страховании. Вера Гезердава – лучший коммерческий директор в страховании. Алексей Чуб попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти.



Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип «лучшие выбирают лучших», который позволяет достичь максимально объективной оценки.



«В условиях стремительных внешних изменений и новых вызовов особую роль играет профессионализм менеджмента компании. От скорости и эффективности решений зависит как успех отдельного бизнеса, так и устойчивость экономики в целом, - заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. - В ВСК сегодня трудится команда, которая создает удобные сервисно-страховые решения для клиентов, внедряет современные технологии и двигает компанию вперед. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество за высокие оценки управленцев ВСК в рейтинге, но я уверен, главные победы у нас еще впереди».