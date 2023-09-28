Автомобилистка погибла в ДТП с нефтевозом под Самарой

В четверг, 28 сентября, на трассе Самара - Волгоград в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, около 6:00 на 35 км трассы женщина на Lada Kalina выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с пустым нефтевозом Sitrak.
В результате автомобилистка от полученных травм скончалась в больнице.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!