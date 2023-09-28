Автомобилистка погибла в ДТП с нефтевозом под Самарой

В четверг, 28 сентября, на трассе Самара - Волгоград в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, около 6:00 на 35 км трассы женщина на Lada Kalina выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с пустым нефтевозом Sitrak.

В результате автомобилистка от полученных травм скончалась в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства ДТП.