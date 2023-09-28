Covid ударит в октябре: пик заболеваемости придется на начало месяца, число выездов врачей Цифровой клиники ВСК к заболевшим уже выросло на 69%

Пик заболеваемости новым штаммом Covid-19 может прийтись на начало октября - такие прогнозы дают специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

По оценкам экспертов, очередная волна заболеваемости традиционно начнется с Москвы, к середине месяца будет зафиксирована в Санкт-Петербурге и далее распространится в остальные регионы РФ. Уже сейчас общий пациентопоток клиники вырос по итогам сентября на 10%.

По данным Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, на фоне роста заболеваемости Covid-19 в России увеличилось число клинических случаев с тяжелым течением болезни. Так, количество экстренных выездов скорой медицинской помощи выросло на 18%, выездов медицинской бригады для осмотра пациентов на дому - на 69%.

Как оценивают ситуацию врачи, судя по опыту прошлых волн пандемии, нагрузка на медучреждения в пиковый период заболеваемости увеличивается в несколько раз. При этом при первых признаках ОРВИ, гриппа или Covid-19 помощь можно получить не только по ОМС, но и в рамках добровольного медицинского страхования. В частности, можно обратиться по полису за медицинской помощью на дому.



"Несмотря на то что Covid-19 в целом стал уже привычной сезонной болезнью наравне с гриппом, стоит внимательно следить за своим организмом при первых признаках недуга. Ведь риск осложнений после коронавируса достаточно высок, а новые штаммы болезни подразумевают разную симптоматику, иные методы лечения. Важно своевременно понять диагноз, проконсультироваться с врачом, пройти дополнительную диагностику. В Цифровой клинике ВСК пациентам доступен полный спектр медицинской помощи - можно записаться на очный прием или запросить выезд бригады на дом, сразу сдать необходимые анализы, а в дальнейшем лечиться под наблюдением врача в рамках онлайн-приемов», - добавляет Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.