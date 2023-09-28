16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год "Росгосстрах" начал продажи цифровых продуктов СК "Пульс" на своем сайте

Страхование Финансы

Covid ударит в октябре: пик заболеваемости придется на начало месяца, число выездов врачей Цифровой клиники ВСК к заболевшим уже выросло на 69%

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 357
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пик заболеваемости новым штаммом Covid-19 может прийтись на начало октября - такие прогнозы дают специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

По оценкам экспертов, очередная волна заболеваемости традиционно начнется с Москвы, к середине месяца будет зафиксирована в Санкт-Петербурге и далее распространится в остальные регионы РФ. Уже сейчас общий пациентопоток клиники вырос по итогам сентября на 10%.
По данным Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, на фоне роста заболеваемости Covid-19 в России увеличилось число клинических случаев с тяжелым течением болезни. Так, количество экстренных выездов скорой медицинской помощи выросло на 18%, выездов медицинской бригады для осмотра пациентов на дому - на 69%.

Как оценивают ситуацию врачи, судя по опыту прошлых волн пандемии, нагрузка на медучреждения в пиковый период заболеваемости увеличивается в несколько раз. При этом при первых признаках ОРВИ, гриппа или Covid-19 помощь можно получить не только по ОМС, но и в рамках добровольного медицинского страхования. В частности, можно обратиться по полису за медицинской помощью на дому.


"Несмотря на то что Covid-19 в целом стал уже привычной сезонной болезнью наравне с гриппом, стоит внимательно следить за своим организмом при первых признаках недуга. Ведь риск осложнений после коронавируса достаточно высок, а новые штаммы болезни подразумевают разную симптоматику, иные методы лечения. Важно своевременно понять диагноз, проконсультироваться с врачом, пройти дополнительную диагностику. В Цифровой клинике ВСК пациентам доступен полный спектр медицинской помощи - можно записаться на очный прием или запросить выезд бригады на дом, сразу сдать необходимые анализы, а в дальнейшем лечиться под наблюдением врача в рамках онлайн-приемов», - добавляет Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1