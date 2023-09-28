Covid ударит в октябре: пик заболеваемости придется на начало месяца, число выездов врачей Цифровой клиники ВСК к заболевшим уже выросло на 69%

Пик заболеваемости новым штаммом Covid-19 может прийтись на начало октября - такие прогнозы дают специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
По оценкам экспертов, очередная волна заболеваемости традиционно начнется с Москвы, к середине месяца будет зафиксирована в Санкт-Петербурге и далее распространится в остальные регионы РФ. Уже сейчас общий пациентопоток клиники вырос по итогам сентября на 10%.
По данным Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, на фоне роста заболеваемости Covid-19 в России увеличилось число клинических случаев с тяжелым течением болезни. Так, количество экстренных выездов скорой медицинской помощи выросло на 18%, выездов медицинской бригады для осмотра пациентов на дому - на 69%.
Как оценивают ситуацию врачи, судя по опыту прошлых волн пандемии, нагрузка на медучреждения в пиковый период заболеваемости увеличивается в несколько раз. При этом при первых признаках ОРВИ, гриппа или Covid-19 помощь можно получить не только по ОМС, но и в рамках добровольного медицинского страхования. В частности, можно обратиться по полису за медицинской помощью на дому.
"Несмотря на то что Covid-19 в целом стал уже привычной сезонной болезнью наравне с гриппом, стоит внимательно следить за своим организмом при первых признаках недуга. Ведь риск осложнений после коронавируса достаточно высок, а новые штаммы болезни подразумевают разную симптоматику, иные методы лечения. Важно своевременно понять диагноз, проконсультироваться с врачом, пройти дополнительную диагностику. В Цифровой клинике ВСК пациентам доступен полный спектр медицинской помощи - можно записаться на очный прием или запросить выезд бригады на дом, сразу сдать необходимые анализы, а в дальнейшем лечиться под наблюдением врача в рамках онлайн-приемов», - добавляет Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.