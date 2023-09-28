Пожар в центре Самары ликвидировали

В четверг, 28 сентября, в 15:14 ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Самарской, 107 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, возгорание началось в 12:14. На борьбу с огнем направили 110 человек и 34 единицы техники. Из здания эвакуировали три человека, пострадавших нет.

В 14:10 пожар локализовали, а в 15:14 полностью ликвидировали на площади 400 кв. м. Обстоятельства возгорания дома устанавливают.