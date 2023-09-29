Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио - 2023, сообщает championat.com. В двух сетах она обыграла 21-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:2, 7:5.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 30 минут. На счету Павлюченковой десять эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четыре заработанных (75%). На счету Александровой пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с победителем пары Иги Свентек (Польша) и Вероники Кудерметовой (Россия). Встреча состоится сегодня, 29 сентября.