Автомобилист без водительских прав устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

В четверг, 28 сентября, в Самаре в ДТП попал мужчина без водительских прав. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:25 37-летний мужчина, лишенный водительских прав, ехал на Datsun on-DO по ул. Антонова-Овсеенко. Возле дома №7 он врезался в стоявший УАЗ-396295 под управлением 53-летнего мужчины. От удара Datsun отбросило на попутный Hyundai Solaris.

В результате госпитализировали 33-летнего пассажира Datsun. Также пострадал девятилетний пассажир той же машины.

Водитель Datsun отказался пройти медосвидетельствование.