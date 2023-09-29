Автомобилист без водительских прав устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

В четверг, 28 сентября, в Самаре в ДТП попал мужчина без водительских прав. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:25 37-летний мужчина, лишенный водительских прав, ехал на Datsun on-DO по ул. Антонова-Овсеенко. Возле дома №7 он врезался в стоявший УАЗ-396295 под управлением 53-летнего мужчины. От удара Datsun отбросило на попутный Hyundai Solaris.
В результате госпитализировали 33-летнего пассажира Datsun. Также пострадал девятилетний пассажир той же машины.
Водитель Datsun отказался пройти медосвидетельствование.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!