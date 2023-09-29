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ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов

МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ, понимая востребованность доступного и современного банковского обслуживания в новых субъектах РФ, активно развивает финансовую инфраструктуру: до конца 2023 года банк расширит сеть присутствия в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений. Об этом рассказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ, в ходе выступления на дискуссии "Эффективное управление публичной собственностью", которая состоялась в рамках Московского финансового форума.

Михаил Дорофеев отметил, что на территории ДНР ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенфных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов: "Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов —  выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года".

Топ-менеджер ПСБ также отметил, что большое количество офисов открыто в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. "За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", — резюмировал Михаил Дорофеев.

В дискуссии приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств, в том числе Андрей Воронцов, директор Департамента регулирования имущественных отношений Минфина России, Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства, Олеся Молчанова, заместитель руководителя Росимущества, Алексей Бутовецкий, статс-секретарь-заместитель руководителя Росреестра. Участники дискуссии обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.

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