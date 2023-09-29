Сотни посетителей, более 20 спикеров и развитие связей: итоги Ежегодного форума транспортно-логистической отрасли

В Москве состоялся Ежегодный форум транспортно-логистической отрасли, организованный ВСК-Мед, Страховым Домом ВСК и ассоциацией «Грузавтотранс». Событие собрало вокруг себя крупнейших грузоперевозчиков, представителей органов власти, а также лидеров транспортной, логистической, медицинской и страховой отраслей.
Главной целью форума было углубление и дальнейшее развитие диалога между ключевыми участниками рынка, а также обсуждение актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед транспортно-логистической отраслью. Мероприятие посетили свыше 200 человек, в качестве основных спикеров выступили 21 эксперт, которые поделились видением на проблематику и развитие отрасли грузоперевозок.
Последние законодательные инициативы в отрасли и их фактическое влияние на бизнес
Первая секция форума была посвящена уже произошедшим и планируемым изменениям в законодательстве, влияющим на транспортно-логистическую сферу. В ходе дискуссии Сергей Миронов, Депутат Государственной Думы РФ, Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», рассказал слушателям какие законодательные инициативы будут подняты в Госдуме РФ в ближайшее время и как реальность повлияла на изменения в логистической индустрии.
Цифровизация отрасли и инновации, которые работают
Во второй секции форума обсуждались вопросы улучшения транспортно-логистической отрасли за счет цифровых технологий и инноваций. В частности, в сентябре прошлого года была запущена государственная информационная система электронных перевозочных документов, которая обеспечила возможность оформления транспортных документов в электронном виде, в том числе транспортную накладную и путевой лист. Есть планы по внедрению и других цифровых технологий: систем управления транспортными потоками (TMS), сенсоров Интернета вещей (IoT) для мониторинга грузов и автоматической обработки данных. Все это помогает улучшить прогнозирование, повысить уровень оптимизации маршрутов, сократит время доставки и в целом снизит риски грузоперевозок.
Управление рисками и расходами
Третья секция мероприятия была посвящена как снижению издержек на грузоперевозки, рисков, так и инвестициям в безопасность водителей грузовых автомобилей при движении по дорогам: от улучшения дорожной инфраструктуры до применения современных технологий в автомобилях и повышения автоматизации предрейсовых осмотров.
Проблема кадров – подбор, поддержание здоровья сотрудников
Заключительная секция форума ознаменовалась одной из главных проблем транспортно-логистической отрасли – нехваткой кадров, подбором и удержанием ценных сотрудников. Эксперты назвали ключевые факторы эффективности компании и управления человеческими ресурсами. Привели статистику и оценили, как грамотная работа по профилактике и охране труда помогает компании снизить утечку работников.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.