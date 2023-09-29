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Сотни посетителей, более 20 спикеров и развитие связей: итоги Ежегодного форума транспортно-логистической отрасли

МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялся Ежегодный форум транспортно-логистической отрасли, организованный ВСК-Мед, Страховым Домом ВСК и ассоциацией «Грузавтотранс». Событие собрало вокруг себя крупнейших грузоперевозчиков, представителей органов власти, а также лидеров транспортной, логистической, медицинской и страховой отраслей.

Главной целью форума было углубление и дальнейшее развитие диалога между ключевыми участниками рынка, а также обсуждение актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед транспортно-логистической отраслью. Мероприятие посетили свыше 200 человек, в качестве основных спикеров выступили 21 эксперт, которые поделились видением на проблематику и развитие отрасли грузоперевозок.

Последние законодательные инициативы в отрасли и их фактическое влияние на бизнес

Первая секция форума была посвящена уже произошедшим и планируемым изменениям в законодательстве, влияющим на транспортно-логистическую сферу. В ходе дискуссии Сергей Миронов, Депутат Государственной Думы РФ, Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», рассказал слушателям какие законодательные инициативы будут подняты в Госдуме РФ в ближайшее время и как реальность повлияла на изменения в логистической индустрии.

Цифровизация отрасли и инновации, которые работают

Во второй секции форума обсуждались вопросы улучшения транспортно-логистической отрасли за счет цифровых технологий и инноваций. В частности, в сентябре прошлого года была запущена государственная информационная система электронных перевозочных документов, которая обеспечила возможность оформления транспортных документов в электронном виде, в том числе транспортную накладную и путевой лист. Есть планы по внедрению и других цифровых технологий: систем управления транспортными потоками (TMS), сенсоров Интернета вещей (IoT) для мониторинга грузов и автоматической обработки данных. Все это помогает улучшить прогнозирование, повысить уровень оптимизации маршрутов, сократит время доставки и в целом снизит риски грузоперевозок.

Управление рисками и расходами

Третья секция мероприятия была посвящена как снижению издержек на грузоперевозки, рисков,  так и инвестициям в безопасность водителей грузовых автомобилей при движении по дорогам: от улучшения дорожной инфраструктуры до применения современных технологий в автомобилях и повышения автоматизации предрейсовых осмотров.

Проблема кадров – подбор, поддержание здоровья сотрудников

Заключительная секция форума ознаменовалась одной из главных проблем транспортно-логистической отрасли – нехваткой кадров, подбором и удержанием ценных сотрудников. Эксперты назвали ключевые факторы эффективности компании и управления человеческими ресурсами. Привели статистику и оценили, как грамотная работа по профилактике и охране труда помогает компании снизить утечку работников.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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