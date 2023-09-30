В Шигонском районе водитель Geely Emgrand без прав съехал в кювет

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В пятницу, 29 сентября, в Шигонском районе 29-летний водитель автомобиля Geely Emgrand без водительского удостоверения съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.