В Шигонском районе водитель Geely Emgrand без прав съехал в кювет

В пятницу, 29 сентября, в Шигонском районе 29-летний водитель автомобиля Geely Emgrand без водительского удостоверения съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что ДТП произошло в 00:05 час. на 40 км а\д Сызрань-Шигоны-В.Утес. Водитель, имеющий стаж вождения менее двух лет, нарушил требования п. 10.1 ПДД РФ.
С места ДТП госпитализирован 24-летний пассажир иномарки.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!