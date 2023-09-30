Мэр Самары Елена Лапушкина сделала заявление по итогам участия Самары в конкурсе "Культурная столица года". Презентация городов-финалистов конкурса состоялась 28 сентября в Москве. Самара по количеству голосов была наравне с Нижним Новгородом, но по окончанию голосования проиграла последнему с разницей более 20 тыс. голосов.

"К сожалению, на подведении итогов мы так и не получили ответ на вопрос: куда пропали более 20 тыс. голосов, отданных в народном голосовании за Самару. Безусловно, я буду добиваться ответа. Этот вопрос волнует не только меня, но и жителей. В голосование были вовлечены школьники, студенты, волонтеры, мы подключили НКО и другие учреждения. Если это была техническая ошибка, то ее надо было вовремя исправить или хотя бы сказать об этом со сцены, — отметила глава Самары. — Мы очень рассчитывали на то, что конкурс будет прозрачным, открытым, с понятными критериями. Увы, этого не случилось. В дальнейшем мы будем очень крепко думать, насколько надо участвовать в подобных конкурсах".