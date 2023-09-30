Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в финал одиночного турнира в Токио

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова уступила соотечественнице Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира категории WTA-500 в Токио, сообщает championat.com.

Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 28 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Вероники. Кудерметова 16 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Павлюченковой три эйса, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.