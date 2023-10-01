Под Самарой два Harley-Davidson врезались в упавший Suzuki

В субботу, 30 сентября, под Самарой произошло ДТП с участием трех мотоциклов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:55 на трассе "Обводная г. Самары Нур — Спиридоновка" 40-летний водитель мотоцикла Suzuki не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил падение мотоцикла. В тот момент и в его мотоцикл врезались ехавшие сзади, в попутном направлении два мотоцикла Harley-Davidson, под управлением водителей в возрасте 53 и 52 лет, которые, по предварительным данным полицейских, не выбрали безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.
В результате ДТП травмы получил 53-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson. Его госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!