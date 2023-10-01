Под Самарой два Harley-Davidson врезались в упавший Suzuki

В субботу, 30 сентября, под Самарой произошло ДТП с участием трех мотоциклов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:55 на трассе "Обводная г. Самары Нур — Спиридоновка" 40-летний водитель мотоцикла Suzuki не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил падение мотоцикла. В тот момент и в его мотоцикл врезались ехавшие сзади, в попутном направлении два мотоцикла Harley-Davidson, под управлением водителей в возрасте 53 и 52 лет, которые, по предварительным данным полицейских, не выбрали безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.

В результате ДТП травмы получил 53-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson. Его госпитализировали.