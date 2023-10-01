В Сызрани фура врезалась в стоящую автовышку, пострадал рабочий

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В субботу, 30 сентября, в Сызрани на 880 км трассы М 5 "Урал" фура DAF в составе с полуприцепом столкнулась со стоявшей автовышкой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области