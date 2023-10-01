В Сызрани фура врезалась в стоящую автовышку, пострадал рабочий

В субботу, 30 сентября, в Сызрани на 880 км трассы М 5 "Урал" фура DAF в составе с полуприцепом столкнулась со стоявшей автовышкой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, ДТП произошло в 05:20. Водитель грузовика не выбрал безопасный скоростной режим.
В результате телесные повреждения получил 39-летний рабочий, который находился в люльке подъемника и осуществлял ремонтные работы. Мужчина с места ДТП доставлен в лечебное учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!