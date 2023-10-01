Пожар на пилораме в с. Выселки ликвидирован

В воскресенье, 1 октября, в 17:17 был ликвидирован пожар в цехе по переработке древесины, на ул. Коммунальная, 3 в селе Выселки Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что информация о возгорании поступила в чрезвычайную службу в 11:06.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На тушение были направлены 40 человек и 15 единиц техники. В 15:00 пожар удалось локализовать на площади 650 кв. метров.

В региональном управлении МЧС России отмечали, что погибших и пострадавших нет.