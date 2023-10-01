В с. Выселки под Тольятти горит цех по переработке древесины

В воскресенье, 1 октября, примерно в 11:06 произошел пожар в цехе по переработке древесины (пилорама), на ул. Коммунальная, 3 в селе Выселки Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На тушение были направлены 40 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. В 15:00 пожар удалось локализовать на площади 650 кв. метров.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.

Сейчас борьба с огнем продолжается. В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" сообщили, что в тушении участвуют сотрудники пожарно-спасательного отряда №30 противопожарной службы Самарской области.