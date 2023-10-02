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Банк "Открытие": 39% россиян считают юань достойной заменой доллара и евро

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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39% россиян считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России (скорее да 28%, определенно да 11%). Таковы результаты опроса* ко Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах Жизнь".

Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%).

При этом 36% не считают юань заменой доллара и евро (скорее нет 24%, определенно нет 12%). На Северном Кавказе так ответили 44%, в Приволжском федеральном округе 32%.

Проведенный ранее, в мае этого года, опрос общественного мнения показал, что из валют "дружественных" государств наибольшим доверием у россиян пользуется именно китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы были открыть 26% респондентов (в Поволжье и на Урале по 31%, на Северном Кавказе 14%). А 24% опрошенных назвали юань самой надежной иностранной валютой для сбережений в России.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14–21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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