Банк "Открытие": 39% россиян считают юань достойной заменой доллара и евро

39% россиян считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России (скорее да 28%, определенно да 11%). Таковы результаты опроса* ко Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах Жизнь".
Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%).
При этом 36% не считают юань заменой доллара и евро (скорее нет 24%, определенно нет 12%). На Северном Кавказе так ответили 44%, в Приволжском федеральном округе 32%.
Проведенный ранее, в мае этого года, опрос общественного мнения показал, что из валют "дружественных" государств наибольшим доверием у россиян пользуется именно китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы были открыть 26% респондентов (в Поволжье и на Урале по 31%, на Северном Кавказе 14%). А 24% опрошенных назвали юань самой надежной иностранной валютой для сбережений в России.
*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 14–21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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