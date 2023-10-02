16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Авиакор" отложил проект строительства среднемагистрального воздушного судна на неопределенный срок Самарский университет создает для ОДК фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" доставила космонавтов к МКС Самарский центр разработки дронов получит федеральное финансирование Самарские производители обеспечили успешный старт ракеты-носителя с грузом для МКС

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Авиакор" отложил проект строительства среднемагистрального воздушного судна на неопределенный срок

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 200
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Анонсированный ранее проект строительства аналога пассажирского среднемагистрального воздушного судна ATR 72 на самарском "Авиакоре — авиационном заводе" отложен на неопределенный срок, пишет "Самарское обозрение". По информации издания, это решение объясняется необходимостью сосредоточить все свои силы на выпуске другой машины — самолета "Ладога", над которым "Авиакор" работает в кооперации с Уральским заводом гражданской авиации.

Весной минувшего года стало известно, что автастроительный завод налаживает кооперацию с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), входящим в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации". Сотрудничество "Авиакора" с УЗГА началось с заказа на четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога".

В июне 2022 г. в ходе XV Петербургского международного экономического форума было объявлено о готовящемся возрождении "в полной мере выпуска самолетов на самарской земле". Причем речь шла именно об "Авиакоре". В министерстве промышленности и торговли Самарской области "СО" на тот момент сообщили, что предприятие рассматривает возможность производства альтернативного регионального самолета с полной российской локализацией, включая изготовление всех компонентов. "В настоящий момент работы продолжаются. Рабочее название самолета Д-70", — констатировали тогда в ведомстве. Параметры проекта в минпроме разглашать не стали. Источники "СО" отмечали, что Д-70 может стать аналогом турбовинтового среднемагистрального пассажирского самолета производства франко-итальянского концерна Avions de Transport Regional — ATR 72. Сроки реализации проекта не назывались.

Осенью 2023 г. российское правительство утвердило обновление комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В ней содержится информация о прогнозной динамике и потребности по различным группам воздушных судов. И если "Ладога" в этом документе присутствует, то о самолете с рабочим названием Д-70 в нем нет ни слова.

В пресс-службе "Авиакора — авиационного завода" соответствующие вопросы "СО" оставили без ответов. В министерстве промышленности и торговли Самарской области признали, что "в настоящее время предприятие участвует в строительстве нового российского пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога", а "в связи с большой загрузкой прикладные работы по Д-70 пока отложены".

До 2030 г. "Авиакор — авиационный завод" совместно с Уральским заводом гражданской авиации планируют выпустить 140 пассажирских самолетов ТВРС-44 под названием "Ладога". Первая партия в количестве 15 штук должна появиться в 2025 году. Далее предприятия планируют выпускать по 25 самолетов в год. Об этом свидетельствуют данные комплексной программы развития авиационной отрасли, недавно утвержденной правительством.

Где именно будет происходить сборка новых машин, пока не совсем понятно. Как писало летом этого года "ё-Пром", сборку "Ладоги" могут наладить сразу на двух заводах: на самарском "Авиакоре" и на Смоленском авиационном заводе (СмАЗ, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5