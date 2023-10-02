"Авиакор" отложил проект строительства среднемагистрального воздушного судна на неопределенный срок

Анонсированный ранее проект строительства аналога пассажирского среднемагистрального воздушного судна ATR 72 на самарском "Авиакоре — авиационном заводе" отложен на неопределенный срок, пишет "Самарское обозрение". По информации издания, это решение объясняется необходимостью сосредоточить все свои силы на выпуске другой машины — самолета "Ладога", над которым "Авиакор" работает в кооперации с Уральским заводом гражданской авиации.
Весной минувшего года стало известно, что автастроительный завод налаживает кооперацию с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), входящим в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации". Сотрудничество "Авиакора" с УЗГА началось с заказа на четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога".
В июне 2022 г. в ходе XV Петербургского международного экономического форума было объявлено о готовящемся возрождении "в полной мере выпуска самолетов на самарской земле". Причем речь шла именно об "Авиакоре". В министерстве промышленности и торговли Самарской области "СО" на тот момент сообщили, что предприятие рассматривает возможность производства альтернативного регионального самолета с полной российской локализацией, включая изготовление всех компонентов. "В настоящий момент работы продолжаются. Рабочее название самолета Д-70", — констатировали тогда в ведомстве. Параметры проекта в минпроме разглашать не стали. Источники "СО" отмечали, что Д-70 может стать аналогом турбовинтового среднемагистрального пассажирского самолета производства франко-итальянского концерна Avions de Transport Regional — ATR 72. Сроки реализации проекта не назывались.
Осенью 2023 г. российское правительство утвердило обновление комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В ней содержится информация о прогнозной динамике и потребности по различным группам воздушных судов. И если "Ладога" в этом документе присутствует, то о самолете с рабочим названием Д-70 в нем нет ни слова.
В пресс-службе "Авиакора — авиационного завода" соответствующие вопросы "СО" оставили без ответов. В министерстве промышленности и торговли Самарской области признали, что "в настоящее время предприятие участвует в строительстве нового российского пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога", а "в связи с большой загрузкой прикладные работы по Д-70 пока отложены".
До 2030 г. "Авиакор — авиационный завод" совместно с Уральским заводом гражданской авиации планируют выпустить 140 пассажирских самолетов ТВРС-44 под названием "Ладога". Первая партия в количестве 15 штук должна появиться в 2025 году. Далее предприятия планируют выпускать по 25 самолетов в год. Об этом свидетельствуют данные комплексной программы развития авиационной отрасли, недавно утвержденной правительством.
Где именно будет происходить сборка новых машин, пока не совсем понятно. Как писало летом этого года "ё-Пром", сборку "Ладоги" могут наладить сразу на двух заводах: на самарском "Авиакоре" и на Смоленском авиационном заводе (СмАЗ, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?