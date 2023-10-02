"Авиакор" отложил проект строительства среднемагистрального воздушного судна на неопределенный срок

Анонсированный ранее проект строительства аналога пассажирского среднемагистрального воздушного судна ATR 72 на самарском "Авиакоре — авиационном заводе" отложен на неопределенный срок, пишет "Самарское обозрение". По информации издания, это решение объясняется необходимостью сосредоточить все свои силы на выпуске другой машины — самолета "Ладога", над которым "Авиакор" работает в кооперации с Уральским заводом гражданской авиации.

Весной минувшего года стало известно, что автастроительный завод налаживает кооперацию с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), входящим в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации". Сотрудничество "Авиакора" с УЗГА началось с заказа на четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога".

В июне 2022 г. в ходе XV Петербургского международного экономического форума было объявлено о готовящемся возрождении "в полной мере выпуска самолетов на самарской земле". Причем речь шла именно об "Авиакоре". В министерстве промышленности и торговли Самарской области "СО" на тот момент сообщили, что предприятие рассматривает возможность производства альтернативного регионального самолета с полной российской локализацией, включая изготовление всех компонентов. "В настоящий момент работы продолжаются. Рабочее название самолета Д-70", — констатировали тогда в ведомстве. Параметры проекта в минпроме разглашать не стали. Источники "СО" отмечали, что Д-70 может стать аналогом турбовинтового среднемагистрального пассажирского самолета производства франко-итальянского концерна Avions de Transport Regional — ATR 72. Сроки реализации проекта не назывались.

Осенью 2023 г. российское правительство утвердило обновление комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В ней содержится информация о прогнозной динамике и потребности по различным группам воздушных судов. И если "Ладога" в этом документе присутствует, то о самолете с рабочим названием Д-70 в нем нет ни слова.

В пресс-службе "Авиакора — авиационного завода" соответствующие вопросы "СО" оставили без ответов. В министерстве промышленности и торговли Самарской области признали, что "в настоящее время предприятие участвует в строительстве нового российского пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога", а "в связи с большой загрузкой прикладные работы по Д-70 пока отложены".

До 2030 г. "Авиакор — авиационный завод" совместно с Уральским заводом гражданской авиации планируют выпустить 140 пассажирских самолетов ТВРС-44 под названием "Ладога". Первая партия в количестве 15 штук должна появиться в 2025 году. Далее предприятия планируют выпускать по 25 самолетов в год. Об этом свидетельствуют данные комплексной программы развития авиационной отрасли, недавно утвержденной правительством.

Где именно будет происходить сборка новых машин, пока не совсем понятно. Как писало летом этого года "ё-Пром", сборку "Ладоги" могут наладить сразу на двух заводах: на самарском "Авиакоре" и на Смоленском авиационном заводе (СмАЗ, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").