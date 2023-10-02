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Музыка Культура

Самарская кирха проведет вечер вокальной и органной музыки

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 октября, в 18:30 в Самарской кирхе пройдет вечер вокальной и органной музыки (6+).

В программе - произведения И.С.Баха, А.Вивальди, А.Страделлы, В.Беллини, М.Дюпре, Г.Перселла, А.Пьяццоллы.

Выступят лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано) и органистка Евангелическо-лютеранской общины Св. Георга г. Самары, доцент СГИК Анна Карпова (орган).

Стоимость входа - 400 руб. и 250 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров).

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