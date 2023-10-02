Самарская кирха проведет вечер вокальной и органной музыки

В пятницу, 6 октября, в 18:30 в Самарской кирхе пройдет вечер вокальной и органной музыки (6+).
В программе - произведения И.С.Баха, А.Вивальди, А.Страделлы, В.Беллини, М.Дюпре, Г.Перселла, А.Пьяццоллы.
Выступят лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано) и органистка Евангелическо-лютеранской общины Св. Георга г. Самары, доцент СГИК Анна Карпова (орган).
Стоимость входа - 400 руб. и 250 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!