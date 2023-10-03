Жители Поволжья все чаще получают образование по желаемой профессии

За первые 8 месяцев 2023 года свыше 2,5 тысяч жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей оформили в Сбере образовательные кредиты с господдержкой на общую сумму около 460 млн рублей. Таким образом портфель образовательных кредитов Поволжского банка Сбербанка превысил 1 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в сентябре 2022 года.

Традиционно пик спроса на образовательные кредиты пришелся на август. В 87% случаев их оформляют молодые люди до 25 лет. В топ-3 также входят студенты от 25 до 30 лет (6,5%) и от 35 до 45 лет (3,6%). Активнее всего за поддержкой банка стали обращаться жители Ульяновской, Волгоградской и Оренбургской областей, а средний размер кредита по Поволжью составил 183 000 рублей.

"Сбербанк поддерживает жителей Поволжья в их стремлении получить образование и осуществить свою мечту, работать по призванию. Образовательный кредит — один из инструментов для достижения поставленных целей. Он позволяет вне зависимости от обстоятельств развиваться в интересующей сфере, создает возможности для продолжения личностного и профессионального роста в любом возрасте", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.

Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Кроме того, кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.