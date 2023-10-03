"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Страховой Дом ВСК — крупный универсальный страховщик с диверсифицированным портфелем, основными направлениями деятельности которого выступают ОСАГО (29,7%), страхование автокаско (20,5%), ДМС (10,7%), страхование имущества юридических лиц (9,4%) и страхование от несчастных случаев и болезней (8,4%). Рыночная доля компании по итогам 2022 года составила 4,9%, что, согласно методологии агентства, выделяется в качестве фактора поддержки.
За 1 полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем страховых взносов ВСК вырос на 39,3%. При этом, по мнению экспертов, страховой портфель компании остается стабильным: относительно прошлого года заметно выросли все ключевые виды страхования, а максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года составило 4,1 п. п.
Клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией. На пять крупнейших клиентов приходится 5,8% страховой премии за 1 полугодие 2023 года. Доля основного канала продаж — агентская сеть — по итогам 1 полугодия 2023 года составила 34,6% взносов, что оценивается позитивно.
Диверсификация активов оценивается положительно: на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 2,9% активов компании, очищенных от отложенных аквизиционных расходов, на трех крупнейших — 7,4%. В качестве позитивного фактора агентство отмечает отсутствие рисков концентрации активов на связанных сторонах, которые не могут быть отнесены к условному рейтинговому классу ruAA и выше: на них пришлось 5,5% активов компании.
Эксперты положительно оценивают коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю ВСК — 46,8% за 1 полугодие 2023 года. Финансовый результат компании был положительным последние 4 квартала. Кроме того, агентство отмечает рост показателей рентабельности капитала (с 19,0% за 2022 год до 31,3% за 1 полугодие 2023 года в годовом выражении) и инвестиций (с 4,9% за 2022 год до 8,7% за 1 полугодие 2023 года в годовом выражении).
В числе положительных факторов эксперты выделяют высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании (1,32 на 30.06.2023), а также высокие значения коэффициентов общей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,33 и 1,36 соответственно на 30.06.2023). Также позитивно на рейтинге сказывается отсутствие долговой нагрузки, внебалансовых обязательств и низкая доля оценочных обязательств (0,1% пассивов на 30.06.2023).
Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по ним не превышает 1% капитала. Кроме того, компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев, что отмечается в качестве позитивного фактора.
По мнению экспертов, ВСК обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство отмечает наличие у компании утвержденной стратегии развития, а также высокий уровень финансового планирования и прогнозирования.
"Высокие бизнес-результаты, финансовая устойчивость, профессионализм команды ВСК, стабильность и надежность нашей системы управления и риск-менеджмента находят подтверждение в рейтинговой оценке Эксперт РА. Мы активно развиваем как сферу страховых услуг, так и цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем в системы урегулирования убытков и здравоохранения инновационные решения, которые помогают клиентам получить удобный и качественный сервис. Сегодня Страховой Дом ВСК — один из тех лидеров отрасли, что ранее также было подтверждено высоким рейтингом НКР (АА+) и позитивным прогнозом от АКРА", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.