Сбер запустил акцию для поддержки начинающих предпринимателей

С 25 сентября предприниматели (в статусе ИП или ООО) смогут получить 3000 рублей, если впервые зарегистрируют свой бизнес и откроют первый счет в Сбере.
Для получения вознаграждения нужно открыть расчетный счет в Сбере до 30 ноября, а с момента регистрации бизнеса до открытия счета должно пройти не более 60 дней.
При регистрации бизнеса в Сбере начинающий предприниматель получает доступ к РКО "Легкий старт", а также может подобрать оптимальный для себя пакет — "Только для ИП", "Набирая обороты", "Полным ходом". В рамках расчетно-кассового обслуживания в Сбере предприниматели могут пользоваться самоинкассацией, переводить средства физлицам, а также дополнительно подключать бесплатные сервисы.
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