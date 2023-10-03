Сбер запустил акцию для поддержки начинающих предпринимателей

С 25 сентября предприниматели (в статусе ИП или ООО) смогут получить 3000 рублей, если впервые зарегистрируют свой бизнес и откроют первый счет в Сбере.

Для получения вознаграждения нужно открыть расчетный счет в Сбере до 30 ноября, а с момента регистрации бизнеса до открытия счета должно пройти не более 60 дней.

При регистрации бизнеса в Сбере начинающий предприниматель получает доступ к РКО "Легкий старт", а также может подобрать оптимальный для себя пакет — "Только для ИП", "Набирая обороты", "Полным ходом". В рамках расчетно-кассового обслуживания в Сбере предприниматели могут пользоваться самоинкассацией, переводить средства физлицам, а также дополнительно подключать бесплатные сервисы.