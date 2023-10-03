В Самаре водитель Lada Largus сбил двух женщин на пешеходном переходе

В понедельник, 2 октября, в Самаре два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:30 65-летний водитель Lada Largus ехал по ул. Алма-Атинской и в районе дома № 28 на пешеходном переходе сбил двух женщин 54 и 40 лет.

Пострадавших доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.