Самарские полицейские нашли водителей, прокатившихся по тротуару около стадиона

В Самаре сотрудники ГИБДД возбудили административные дела на владельцев шести автомобилей, заехавших на тротуар около стадиона.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как 1 октября — в день футбольного матча около стадиона "Самара-Арена" несколько автомобилей ехали по тротуару. А еще несколько машин были припаркованы на тротуаре и газоне.
Сотрудники ДПС выяснили, что ехали по тротуару Renault Sandero, Hyundai Creta, Mercedes-Benz, Skoda. А припаркованы в неправильном месте были Toyota Land Cruiser 200 и Kia.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.