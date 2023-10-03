Самарские полицейские нашли водителей, прокатившихся по тротуару около стадиона

В Самаре сотрудники ГИБДД возбудили административные дела на владельцев шести автомобилей, заехавших на тротуар около стадиона.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как 1 октября — в день футбольного матча около стадиона "Самара-Арена" несколько автомобилей ехали по тротуару. А еще несколько машин были припаркованы на тротуаре и газоне.

Сотрудники ДПС выяснили, что ехали по тротуару Renault Sandero, Hyundai Creta, Mercedes-Benz, Skoda. А припаркованы в неправильном месте были Toyota Land Cruiser 200 и Kia.