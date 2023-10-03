Под Тольятти сгорел деревоперерабатывающий цех

В Ставропольском районе Самарской области сгорел деревоперерабатывающий цех. Об этом сообщает региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался 1 октября, в 11:06 в пр. Тупиковом с. Выселки. Там горел цех на площади 650 кв. м и погрузчик "Болгарин".

Локализовать огонь удалось в 15:00, а ликвидировать открытое горение — в 17:17. Пострадавших нет.