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Страхование Финансы

Инвестиции в сотрудников: "Психолог офиса" поможет мотивировать работников и повысить прибыльность бизнеса

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК запустил программу "Психолог офиса" для улучшения психологического климата в коллективе и повышения уровня мотивации сотрудников. Новинка может быть включена в пакет корпоративного ДМС.

Сегодня одной из самых больших проблем сферы HR является выгорание сотрудников на работе. Из-за снижения продуктивности, вызванного депрессией и тревожностью, мировой бизнес ежегодно теряет свыше $1 трлн. В России 54% работников испытывают симптомы эмоционального выгорания. Поэтому современным компаниям психолог необходим для улучшения HR-бренда и, как итоговый результат, увеличения прибыльности бизнеса.

Новая программа ВСК призвана создать в компании психологический комфорт для достижения максимальных результатов команды. Офисный психолог поможет предупредить выгорание и повысить стрессоустойчивость сотрудников, даст рекомендации по улучшению психологического климата в коллективе, проконсультирует в подборе кадров и адаптации принятых работников, а также проведет тематические тренинги для профилактики конкретных проблем.

В рамках программы для компании эксклюзивно подбирается постоянный специалист в соответствии с запросом и спецификой организации. Он будет доступен в рабочее для сотрудников, HR и руководителей время. Психолог составит индивидуальный план самопомощи, сможет оказать экстренную психологическую помощь и будет работать в тандеме с врачами разных специальностей.

"Забота о сотрудниках — это инвестиция в успешное будущее компании, и психологическая помощь — один из двигателей этого прогресса. Офисный психолог способствует повышению мотивации и производительности работников, за счет чего растет их КПД. Только за последние полгода спрос на психологические услуги среди сотрудников ВСК вырос более чем в два раза. При этом Страховой Дом регулярно входит в рейтинги лучших компаний страховой отрасли. Мы убеждены, что здоровый психологический климат в коллективе — это ключ к успеху. Поэтому предлагаем новую программу как часть пакета корпоративного ДМС", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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