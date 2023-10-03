Инвестиции в сотрудников: "Психолог офиса" поможет мотивировать работников и повысить прибыльность бизнеса

Страховой Дом ВСК запустил программу "Психолог офиса" для улучшения психологического климата в коллективе и повышения уровня мотивации сотрудников. Новинка может быть включена в пакет корпоративного ДМС.
Сегодня одной из самых больших проблем сферы HR является выгорание сотрудников на работе. Из-за снижения продуктивности, вызванного депрессией и тревожностью, мировой бизнес ежегодно теряет свыше $1 трлн. В России 54% работников испытывают симптомы эмоционального выгорания. Поэтому современным компаниям психолог необходим для улучшения HR-бренда и, как итоговый результат, увеличения прибыльности бизнеса.
Новая программа ВСК призвана создать в компании психологический комфорт для достижения максимальных результатов команды. Офисный психолог поможет предупредить выгорание и повысить стрессоустойчивость сотрудников, даст рекомендации по улучшению психологического климата в коллективе, проконсультирует в подборе кадров и адаптации принятых работников, а также проведет тематические тренинги для профилактики конкретных проблем.
В рамках программы для компании эксклюзивно подбирается постоянный специалист в соответствии с запросом и спецификой организации. Он будет доступен в рабочее для сотрудников, HR и руководителей время. Психолог составит индивидуальный план самопомощи, сможет оказать экстренную психологическую помощь и будет работать в тандеме с врачами разных специальностей.
"Забота о сотрудниках — это инвестиция в успешное будущее компании, и психологическая помощь — один из двигателей этого прогресса. Офисный психолог способствует повышению мотивации и производительности работников, за счет чего растет их КПД. Только за последние полгода спрос на психологические услуги среди сотрудников ВСК вырос более чем в два раза. При этом Страховой Дом регулярно входит в рейтинги лучших компаний страховой отрасли. Мы убеждены, что здоровый психологический климат в коллективе — это ключ к успеху. Поэтому предлагаем новую программу как часть пакета корпоративного ДМС", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.