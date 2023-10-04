"Показалось": у устроившего ДТП инспектора нацпарка не выявили опьянения

В ГУ МВД по Самарской области провели проверку по факту ДТП, которое произошло 15 августа в районе села Рождествено. Тогда перевернулся автомобиль нацпарка "Самарская Лука".
По первоначальным данным, УАЗ двигался в направлении села, но на повороте возле двух водонапорных башен рядом с пос. Усинский машина съехала с дороги и опрокинулась. Очевидцы утверждали, что из машины выбрался инспектор Шалухин. Он якобы был в гражданской одежде. Травм не получил, но кто-то посчитал, что от него исходил запах перегара. По неподтвержденной информации, якобы он мог ехать с празднования дня рождения. Прибыли на место ДТП сотрудники ДПС Волжского района.
В причинах случившегося некоторое время разбирались полицейские. По информации "Волга Ньюс", к ответственности инспектора в итоге привлекать не стали. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области ответили, что водитель не был пьян, а просто не справился с управлением.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!