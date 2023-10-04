ХК "Лада" и СКА обменялись спортсменами

Хоккейные клубы "Лада" и СКА совершили сделку, в результате которой в тольяттинской команде свою карьеру продолжит Владислав Курбатов, а в петербургский клуб перебирается Никита Аноховский — в текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 7 матчей и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности "+1".
В прошлом сезоне нападающий был одним из лидеров "автозаводцев" в ВХЛ, набрав в общей сложности 43 (22+21) очка за 56 игр.
Курбатов (22.09.1997, 181-89) — воспитанник петербургского хоккея и практически всю карьеру отыграл в системе СКА, проведя лишь часть сезона 2020/2021 в "Сочи". Нынешний сезон Владислав начинал в "СКА-Неве" и за 10 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ — Кубка Шелкового пути центрфорвард заработал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности "+3".
Действующий контракт с Курбатовым рассчитан до конца сезона 2023/2024.
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