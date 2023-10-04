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Страхование Финансы

ВСК защитит клиентов Tele2 от поломок телефонов, планшетов и компьютеров

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с сотовым оператором Tele2 запустил страховую программу от поломок и повреждений цифровых устройств. Полис позволяет защитить устройства, ввезенные по параллельному импорту, и продлить гарантию на второй год.

Оформить страховую защиту можно на товары бренда Samsung любой ценовой категории, приобретенные в магазинах Tele2. Полис дает гарантию от заводского брака в деталях техники, а также повреждений устройства из-за короткого замыкания или скачка напряжения.

Если же страховой случай произошел, то заявить о нем можно без визита в офис. После звонка за сломанной техникой приедет курьер и заберет ее на диагностику. Ремонт осуществляется в сервисных центрах, имеющих авторизацию крупных производителей бытовой и цифровой техники. Если починить технику невозможно, тогда клиенту выплачивается полная сумма компенсации.

"Мы понимаем, как важно защищать потребителя. Многая техника, которая продается на территории РФ, не имеет официальной гарантии. Поэтому мы создали сервис, который помогает быстро решить проблему с поломкой устройства и экономит средства и нервы. Сегодня полис доступен абонентам нашего партнера Tele2, который также ценит время своих клиентов", — заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"Особенностью сложившегося на сегодняшний день российского рынка является то, что некогда самые популярные среди потребителей бренды продаются без официальной гарантии производителя на территории РФ. Для абонентов Tele2, предпочитающих смартфоны Samsung, мы в партнерстве со страховой компанией ВСК постарались создать наиболее удобный гарантийный сервис, который включает в себя курьерскую доставку смартфона от покупателя и обратно, а также высокую скорость урегулирования по гарантийным поломкам с первого года использования. Ремонт осуществляется в сервисных центрах, имеющих авторизацию крупных производителей бытовой и цифровой техники. Дополнительно покупатель получает аналогичную гарантию и на второй год. Сейчас у нас действует максимально выгодное предложение на этот продукт, фактически оно уже включено в стоимость приобретаемого устройства", — прокомментировал Анатолий Литвиненко, Руководитель коммерческого департамента Tele2 Retail.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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