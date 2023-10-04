Водитель Nissan погиб при столкновении с грузовиком на трассе Самара — Волгоград

Во вторник, 3 октября, в Красноармейском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:20 31-летний Nissan Juke на 136 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под управлением 55-летнего мужчины.

В результате водитель легковушки погиб на месте, водителя грузовика госпитализировали с травмами.