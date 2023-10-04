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Школьникам и студентам Самары помогут создать стартапы "с нуля"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается прием заявок на школьный и студенческий акселераторы Сбера. Тем, кто успеет подать заявки до 1 ноября 2023 года, предоставится возможность получить знания о технологическом предпринимательстве, "с нуля" создать стартап и привлечь инвестиции на его реализацию.

Кроме того, ученики старших классов и ссузов, которые представят самые яркие проекты, получат преференции при поступлении в топовые вузы: зачисление без вступительных испытаний, дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преимущества. Участие в программе бесплатное. В прошлом сезоне обучение в программах прошли уже более 400 школьников и студентов Самарской области.

Акселерация проводится в два этапа: первый этап состоит из онлайн-лекций и практических заданий. На втором этапе участники объединяются в команды и работают с персональным наставником для превращения идеи в реальный бизнес-проект. По итогам работы лучшие команды представят свои проекты руководству Сбера, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов на демодне. Победители и призеры студенческого акселератора могут претендовать на гранты от партнера акселератора Moscow Seed Fund, грант президента РФ для магистрантов, а также на бизнес-поддержку проекта после завершения программы.

"Участие в акселераторах Сбера — это отличная возможность для школьников и студентов попробовать себя в роли начинающих предпринимателей и пройти путь от генерации идеи стартапа до защиты проекта и привлечения инвестиций на его реализацию. Акселерация Сбера позволяет подрастающему поколению развивать свои твердые и мягкие навыки, реализовывать творческий потенциал и бизнес-мышление и, конечно, перенимать лучшие практики, работая над проектами совместно с экспертами", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

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