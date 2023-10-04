Депутат Александр Хинштейн сообщил, когда Третьяковку откроют в Самаре

В среду, 4 октября, депутат Госдумы Александр Хинштейн пришел проверить ход реставрационных работ в самарском филиале Третьяковской галереи. Третьяковка начнет работу в спасенном от сноса здании Фабрики-кухни.

Напомним, уберечь от сноса здание Фабрики-кухни удалось с трудом. Как рассказывал ранее СМИ архитектор Виталий Стадников, уникальное строение в форме серпа и молота хотели уничтожить и застройщики заказали экспертизу. Эксперт Вайнгартен указал на "усталость конструкций", а также на то, что здание сильно изношено. Однако позже представители властей сделали другую экспертизу. Так удалось доказать, что состояние постройки удовлетворительное. "Фабрику" спасли от сноса благодаря личному участию депутата Александра Хинштейна, а потом определили под размещение филиала Третьяковской галереи. Мы уже рассказывали, какие шедевры хотели бы привезти на одну из первых выставок в самарскую Третьяковку. Многие самарцы ждут открытия с нетерпением.

4 октября Александр Хинштейн вместе с работниками сферы культуры, представителями МЧС и Росгвардии прошелся по этажам и тщательно обследовал помещения Фабрики-кухни. Кое-где работы уже завершены и вымыты полы. В нескольких помещениях рабочие заканчивают реставрацию. Осмотрели ревизоры и внутренний двор: тут активно занимаются благоустройством территории. Парламентарий стал первым из гостей, кто прокатился на новом лифте. После исследования здания прошло совещание.

"Нет никаких сомнений, что филиал откроется до конца текущего года. 35 помещений всего на объекте. Из них на данную минуту 16 переданы Третьяковке, девять до сегодняшнего вечера будут переданы и оставшиеся 10 будут переданы до конца текущего месяца. Благоустройство всей уличной территории закончится до конца ноября. Работы идут не прекращаясь. Причем специально определили механизм, при котором заканчивают работать в конкретном помещении и тут же передают музею, чтобы коллеги начинали его готовить и приспосабливать. Электричество подключено, работают кондиционеры — идет продувание всей системы здания", — рассказал Александр Хинштейн по итогу совещания.

Он также подчеркнул, что дефицита средств нет — имеются деньги, выделенные из федерального бюджета. Сейчас основной задачей становится подготовка к первой выставке.