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"Девочка с персиками" и другие шедевры: Хинштейн рассказал, что хотят привезти в самарскую Третьяковку

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июля, депутат Госдумы Александр Хинштейн проверил ход реставрационных работ в здании самарского филиала Третьяковской галереи. По итогу парламентарий рассказал, какая выставка пройдет в здании Фабрики-кухни.

Фото: Ксения Штефан

"Работы идут достаточно интенсивно и активно. До конца лета текущего года все общестроительные работы на объекте должны быть завершены. Дальше перейдем к пусконаладке с тем, чтобы осенью текущего года прошла первая выставка и торжественное открытие самарского филиала Третьяковской галереи. Мы понимаем, что это будет непростая выставка, это будет событие федерального масштаба. Идея, на мой взгляд, очень интересная. Выставка будет называться "На вкус и цвет". И посвящена она теме еды в искусстве. Сейчас мы ведем дополнительные обсуждения с руководством Минкульта России и руководством Третьяковки о том, чтобы в рамках этой выставки сюда были привезены именно шедевры мирового уровня из основной коллекции Третьяковской галереи, связанные с темой еды. Не буду лукавить, я считаю главной задачей добиться того, чтобы на этой выставке были представлены такие шедевры как "Девочка с персиками" Валентина Серова и "Охотники на привале" Василия Перова", — рассказал Александр Хинштейн.

Парламентарий говорит, что в Самару привезут порядка 170 произведений из основной коллекции Третьяковки: полотна знаменитых художников, начиная с искусства конца 18 века и заканчивая искусством современным.

"Только вчера министр культуры России Ольга Любимова докладывала президенту о том, как ведутся работы по восстановлению различных памятников. И среди прочего рассказывала и о нашем объекте — самарской Третьяковке. Вчера это обсуждали. И сегодня я вновь на нашем объекте, который, конечно же, продолжаю в ручном режиме курировать — как инициатор этого, как человек, относящийся к этому как к своему детищу", — сообщил парламентарий.

Александр Хинштейн считает, что эффект от открытия филиала Третьяковки в Самаре будет для всех регионов Поволжья. Кроме того, в здании разместят кружки, лектории, резиденции для молодых художников. В перспективе — в этом районе будет музейный квартал. Неподалеку уже идут работы по созданию планетария.

Напомним, спасти от сноса здание Фабрики-кухни удалось с трудом. Как рассказывал ранее СМИ архитектор Виталий Стадников, здание Фабрики-кухни хотели снести и застройщики заказали экспертизу. Эксперт Вайнгартен указал на "усталость конструкций", а также на то, что износ здания составляет 97%. Позже представители властей заказали другую экспертизу. Так удалось доказать, что состояние здания удовлетворительно. Его спасли от сноса, а потом определили под размещение филиала Третьяковской галереи.

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