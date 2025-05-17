Программа Ночи музеев в Самаре

В субботу, 17 мая, в Самаре пройдет ежегодная акция Ночь музеев. Известна ее полная программа.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре ждет гостей с 19:00 до 23:00 и представит программу (12+), посвященную годовщине открытия филиала. Также в музее выступят группы The Diasonics и "Любовь эмигранта". Стоимость входа можно уточнить у организатора.

Музей им. Алабина — программа (0+), стоимость 350 рублей.

С 18:00 до 20:33 каждые полчаса Экскурсия на крышу музея.

18:00 — 21:00 Мастер-класс "Краевед-супергерой".

18:00 — 21:00 Концертная программа "Диалог музыки и экспонатов".

18:00 — 21:00 Экскурсии по выставке "Тыл".

18:30 — 20:30 Паблик-ток "Герои краеведения" сдиректором музея Андреем Кочетковым.

Музей Модерна — программа (12+), стоимость 350 рублей.

19:00 — 23:00 Постоянная экспозиция.

19:00 — 23:00 Выставка "Своды". Проект посвящен исследованию двух компонентов истории особняка: технического оснащения и истории возникновения в подвале особняка пулевых отметин.

19:00 — 23:00 Выставка "Будущее в прошлом". Проект посвящен тому, каким люди конца XIX-начала XX века представляли себе будущее.

19:00 — 21:00 Выставка говорящих машин "Живая коллекция"

19:00 — 19:20 Лекция "Как путешествовать во времени?" Лектор: Илья Саморуков.

19:00 — 19:40 и 21:00 — 21:40 Экскурсия по выставке "Своды". Экскурсовод: Артем Шаламов.

19:30 — 20:10 и 21:30 — 22:10 Экскурсия по выставке "Будущее в прошлом". Экскурсовод: Леонид Копылов.

19:30 — 20:10 Лекция "Путешествие в будущее: взгляд в искусстве". Лектор: заведующая Музеем Модерна Ирина Свиридова.

19:30 — 20:30 Концерт классической музыки "Из XII в ХХI". Ансамбль "Самарская камерата".

20:15 — 20:55 Лекция "Путешествие в прошлое: возможно ли перемещаться во времени с точки зрения физики?" Лектор: Доцент кафедры общей и теоретической физики Самарского университета, Кандидат физико-математических наук Антон Карпишков.

20:40 — 21:40 Электронный сет от Максима Морева и проекта Interlink

21:00 — 21:30 Лекция "Путешествие в настоящее: осознанность". Лектор: Максим Ступченко, психолог, центр психологической поддержки "Со-бытие".

21:45 — 22:00 "Путешествие в прошлое", Вскрытие капсулы времени, закопанной в 2024 году.

21:45 — 22:30 Викторина "Узнай эпоху по картине".

22:05 — 23:00 Концерт квартета Жана Жиоржи.

Музей "Зеленка" — программа (0+), стоимость 350 руб., сопровождающим взрослым билет не нужен.

14:00 — 15:30 Посещение экспозиции музея в порядке живой очереди.

14:00 — 15:30 "Времеход". Каждый посетитель музея станет частью команды, которая построит машину времени.

15:30 — 16:00 Иммерсивный спектакль "Маленький робот и необычная планета".

Дом-музей М. В. Фрунзе — программа (6+), стоимость 350 рублей.

12:00 — 21:00 Выставка "Медицина Победы", мини-выставка "Авиаэскадрилья "Нормандия-Неман", мини-выставка "Д. Ф. Устинов".

C 14:00 до 20:00 каждые два часа экскурсия по действующим выставкам.

12:00 — 21:00 Военно-тактическая настольная игра по событиям Великой Отечественной войны.

12:00 — 19:00 Интерактивная площадка "Знамя Победы" и исторический тир.

13:00 — 19:30 Интерактивная площадка "Медицина Победы".

14:00 — 19:30 Интерактивная площадка "Советская милиция в годы войны" и интерактивная площадка "Органы Госбезопасности".

16:00 — 19:00 Интерактивная площадка "Танцы Победы".

Дом-музей В. И. Ленина — программа (6+), стоимость 350 рублей.

13:00 — 17:00 Фотозона "Сцены бытовой жизни городской купеческой усадьбы последней четверти XIX в."

С 14:00 — 14:45 до 16:45 Интерактивная программа "Приусадебные игры".

С 14:00 — 14:45 до 17:45 Мастер-класс "Лоскутные забавы".

18:00 — 19:30 Интерактивная экскурсия "Игрушечные герои советского детства".

18:00 — 21:00 Выставка "Маленькие герои большой войны".

20:00 — 21:00 Экскурсия "Самарский период в судьбе В. И. Ленина и семьи Ульяновых".

Самарский областной художественный музей — программа (0+, 6+, 12+), стоимость 500 руб. и 250 руб. — льготный.

18:00 — 22:00 Обзорная экскурсия по выставке "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается" 0+.

18:15 — 18:30 Открытие персональной выставки Ольги Лысенковой "Война и мир" 0+.

18:15 — 19:15 Мастер-класс "Салют Победы" 6+.

18:30 — 19:00 Театральное представление актеров театра "Самарская площадь" "Красное вино Победы" 6+.

19:00 — 20:00 Выступление хора "Виват" 0+.

19:30 — 20:30 Мастер-класс по скетчингу "Города-герои" 12+.

20:30 — 21:30 Мастер-класс "Букет Победы" 12+.

21:30 — 23:00 Работа персональной выставки Владимира Жирнова 6+.

Самарский археоцентр — программа (6+), стоимость 350 рублей.

14:30 — 15:00 и 18:00 — 18:30 Тематическая экскурсия "Есть в памяти мгновения войны (археологи на защите отечества)".

15:00 — 16:30 и 20:00 — 21:30 Тематическая экскурсия по постоянной экспозиции: "Герои первобытного времени".

17:00 — 17:40 и 19:00 — 19:40 Тематическая экскурсия по выставке "Кристаллическая душа: спаси и сохрани": "Железо — металл Марса".

14:00 — 20:00 Мастер-класс "Героические истории в наскальной живописи".

16:00 — 17:00 и 19:00 — 20:00 Лекция и мастер-класс арт-хна "Боевая раскраска".

17:00 — 18:00 Мастер-класс "Браслет-оберег: древнее искусство плетения".

Исторический парк "Россия — моя история" — программа (0+, 6+, 12+), стоимость 0 — 150 рублей.

14:00 — 22:00 Постоянные экспозиции Исторического парка 0+.

14:00 — 15:00 "Самарских улиц имена" 12+. Встреча с самарским краеведом Альбиной Липатовой.

15:00 — 17:30 Интерактивная экскурсия по фотовыставке Банка России "Истории Победы" 6+.

15:00 — 15:40 Выступление учащихся "Мастерской балета Е. Мессель" 6+.

15:00 — 16:00 Обзорная экскурсия "Рюриковичи" 6+.

16:00 — 17:00 Обзорная экскурсия "Романовы" 6+ и мастер-классы 0+.

17:00 — 17:4 Квест для малышей "В гостях у сказки" 0+.

18:00 — 19:00 Лекция "Подвиги фронтовых банкиров: работа в окопах и в тылу" 12+, экскурсия "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" 6+ и игровая и танцевальная программа для детей от фольклорного ансамбля "Исток" 6+.

19:00 — 20:00 Квест "Герои прошлого" 6+.

20:00 — 21:00 Песенная экскурсия "Поклонимся Великим тем годам!" 12+.

Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова — программа (6+), бесплатно.

14:00 — 21:00 — Обзорная экскурсия по музею и выставке "Куйбышев в годы Великой Отечественной войны".

17:00 — 18:00 Мастер-класс "Гвоздики Герою" в технике бумагопластики.

18:00 — 19:00 Поэтический вечер "Моя любимая Самара".

19:00 — 20:00 Мастер-класс — изготовление мини-книжки "Стихи о Самаре".

21:00 — 22:00 Свободное посещение Музея истории города Самары им. М. Д. Челышова.

Музей Э. А. рязанова — программа (0+, 6+, 12+), бесплатно. https://www.museumnight63.ru/ryazanov



Детская картинная галерея — программа (6+, 12+), стоимость 0 — 600 рублей. https://www.museumnight63.ru/klodt



Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького — программа (6+), бесплатно. https://www.museumnight63.ru/samlitmus



Музейно-выставочный центр "Самара Космическая" — программа (6+), стоимость 0 — 200 рублей. https://www.museumnight63.ru/cosmos



Музей-галерея "Заварка" — программа (12+), стоимость 0 — 200 рублей. https://www.museumnight63.ru/zavarka



Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела — программа (12+), стоимость 0 — 200 рублей. https://www.museumnight63.ru/mchs



Музей Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — программа (12+), бесплатно, при себе нужно иметь удостоверение личности.

Музей почты/Дом Иванова — программа (0+, 12+), бесплатно.

Музей истории Куйбышевской железной дороги — программа (0+), бесплатно.

Музей истории трамвайно-троллейбусного управления — программа (6+), бесплатно.

Самарский епархиальный церковно-исторический музей — программа (6+), бесплатно.

Поволжский музей железнодорожной техники — программа (6+), бесплатно.

Этнопарк дружбы народов — программа (0+, 6+), стоимость 0 — 200 рублей.

Анатомический музей СамГМУ — программа (старше 16 лет с документом, удостоверяющим личность), стоимость 300 руб., оплата по QR-коду.

Музей авиации и космонавтики имени С. П. Королева — программа (6+), стоимость 200/300 руб. (детский/взрослый).

Музей истории ООО "Газпром трансгаз Самара" — программа (6+), бесплатно.

Военно-исторический музей Центрального военного округа — программа (6+), бесплатно.

Самарский Дворец детского и юношеского творчества — программа (6+), бесплатно.

Музей-студия высокой печати Letterhaus — программа (16+), стоимость 0 — 2000 рублей.

Дом рока "Звезда" — программа (12+), стоимость 700 рублей.

Центр-музей В. с. Высоцкого — программа (6+, рекомендуется для посетителей старше восьми лет), стоимость 200 руб., детский билет: 100 рублей.

Музей Живой истории — программа (0+), стоимость 350 — 550 рублей.

Самарская областная библиотека для молодежи — программа (12+), бесплатно.

Самарская Публичная библиотека — программа (12+), бесплатно.

Библиотека народов Поволжья — программа (6+, 12+), бесплатно.

Центральная городская детская библиотека — программа (0+, 6+), бесплатно.

Детская библиотека № 25. Библиотека семейного чтения — программа (6+, 12+), бесплатно.

Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской — программа (12+), бесплатно.

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича — программа (12+), стоимость 500 — 700 рублей.

Самарский академический театр драмы им. Максима Горького — программа (16+), бесплатно.

Театр "Самарская площадь" — программа (0+), бесплатно.

Центр Российской кинематографии Художественный им. Т. А. Ивановой — программа (12+), стоимость 0 — 400 рублей.

Театр для детей и молодежи "Мастерская" — программа (12+), бесплатно.

Кинотеатр на Самарской набережной "Филин" — программа (6+, 12+), бесплатно.

Центр труда и отдыха Станкозавод — программа (0+, 12+, 16+, 18+), стоимость 0 — 1500 рублей.

Культурный центр "ЗИМ Галерея" — программа (12+, 18+), бесплатно.

Центр креативных индустрий "АрхСлон" СамГТУ — программа (6+, 12+), стоимость 300 — 500 рублей.

Союз Художников России — программа (0+, 6+, 12+), стоимость 0 — 700 рублей.

Союз Архитекторов России — программа (6+, 12+, 18+), стоимость 0 — 300 рублей.

Струковский сад — программа (0+), бесплатно.

Римско-католический храм Пресвятого Сердца Иисуса (костел) — программа (0+). Участники могут поддержать материально деятельность церкви. Благотворительное пожертвование: от 300 до 500 руб. в зависимости от пункта программы.

Евангелическо-лютеранская Церковь Святого Георга (кирха) — программа (12+, 18+). Участники могут поддержать материально деятельность церкви. Благотворительное пожертвование: от 200 рублей.