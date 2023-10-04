ВТБ: в сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза

Грядущие изменения условий по программам с господдержкой "подстегнули" россиян поспешить с решением квартирного вопроса. Участники рынка отмечают повышенный спрос на ипотеку с господдержкой в этот период. Так, например, ВТБ в сентябре провел максимальное количество льготных сделок, фиксировавшееся за отдельно взятый месяц. По сравнению с августом, когда также наблюдался повышенный интерес к льготной ипотеке, продажи жилищных кредитов с господдержкой в ВТБ выросли в сентябре в 1,5 раза. По данным пресс-службы банка, объем средств, полученных клиентами на покупку недвижимости, составил свыше 144 млрд рублей и также в 1,5 раза превысил результат за предыдущий месяц.

В банке отмечают, что средняя сумма кредита составила около 5,7 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем августа, но на 691 тыс. ниже, чем в январе. Основной спрос клиентов пришелся на "семейную" ипотеку и "ипотеку с господдержкой-2020", которые в совокупности заняли около 90% в общем количестве льготных сделок.

"Ставка — один из самых важных параметров для клиентов, оформляющих такой долгосрочный кредит, как ипотека. Поэтому ажиотажный спрос на льготные сделки вполне объясним — многие заемщики стремились получить для себя приемлемый ежемесячный платеж на годы вперед. На этом фоне произошел резкий рост доли госпрограмм: если в июле на льготную ипотеку приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября — уже более 56%. Важно отметить, что клиенты демонстрируют высокий уровень платежеспособности — средний размер первоначального взноса среди заемщиков ВТБ, получивших кредит с господдержкой, составил около 21%. Этот показатель стабилен с начала года", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне выросших ставок по базовым банковским программам в четвертом квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться. По оценке ВТБ, к концу года доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.

Ранее ВТБ оценил выдачи ипотеки в целом. По данным банка, в сентябре россияне получили в кредитных организациях около 900 млрд рублей. Этот результат более чем на 70% превысил итоги за сентябрь прошлого года и почти на 90% — 2021 года. Всего по итогам января-сентября, по оценке ВТБ, физлица получили на покупку недвижимости около 5,4 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года, когда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей.