В Самарской области всё больше людей выбирают профессию, соответствующую их интересам и увлечениям

Сбер выдал жителям Самарской области образовательных кредитов на сумму более 141 млн рублей.

Жители Самарской области всё чаще предпочитают учиться по профессии, которая соответствует их ожиданиям. Так, с января по сентябрь 2023 года в Сбербанке получили образовательный кредит на 70% больше самарских студентов, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных средств составила около 141 млн рублей.

Наиболее высокий спрос зафиксирован в августе — в этом месяце образовательный кредит оформили 53% самарцев от общего количества человек, получивших такую финансовую поддержку Сбера в этом году. В 82% случаев кредит на образование необходим молодым людям до 25 лет. В ТОП-3 также входят студенты от 25 до 30 лет (7%) и от 35 до 45 лет (5%).

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Образовательный кредит с господдержкой — это отличная возможность выбрать ту образовательную программу, которая соответствует интересам и потребностям абитуриента и позволяет реализовать свои цели и мечты. По состоянию на сентябрь 2023 года портфель образовательных кредитов Самарского отделения Сбербанка превысил 326 млн рублей, а средний размер образовательного кредита в Самарском регионе составил 186 000 рублей".

Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Кроме того, кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.