Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении Lada и Kia в Самарской области

В среду, 4 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:55, на 10 км дороги от трассы М-5 к Сызрани столкнулись Lada Vesta и Kia Rio.

В результате один человек погиб, а еще четверо пострадали, в том числе несовершеннолетний.