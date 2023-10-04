В Самаре пройдет концерт классической музыки

В четверг, 5 октября, в Самаре в рамках проекта "Москва — Волга" пройдет концерт классической музыки (16+).

Концерт приурочен к Международному дню музыки и пройдет в СГИК. На музыкальном вечере выступят лауреаты международных премий, победители и дипломанты всероссийских и международных конкурсов: Глеб Степанов, Мария Трусова, Алексей Кузнецов, Алексей Стариков. В программе — произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Брамса.

Помимо концертной программы в рамках проекта "Москва — Волга" в Москве проходит выставка живописных и графических произведений заслуженного деятеля искусств России, профессора, члена союза художников СССР с 1964 г. и члена Союза художников России Юрия Филиппова. Экспозиция открыта со 2 по 8 октября в фойе второго этажа КЦ "Вдохновение".