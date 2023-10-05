Двойной пожар в Тольятти: второй раз за вечер сотрудники МЧС боролись с огнем на ул. Победы, 18

В среду, 4 октября, примерно в 23:42, произошел второй за вечер пожар в доме №18 на ул. Победы в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 17 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 36 человек. Пожар удалось ликвидировать в 0:34 5 октября. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, первый пожар в этом же доме начался 4 октября в 17:53 и был ликвидирован в 18:34.

При пожаре погиб 55-летний мужчина, еще одного мужчину удалось спасти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.