ХК "Ладья - "Сибирские снайперы" - 3:2

Тольяттинская "молодежка" упустила преимущество в две шайбы, но одолела новосибирцев в серии буллитов.

Сергей Лопушанский внес несколько изменений в состав после выездной победы над "Омскими Ястребами", которые затронули в основном порядок выхода звеньев на лед. Вне заявочного листа оказался лишь Михаил Чечель и его место занял Рамиль Салихзянов — для 19-летнего хоккеиста этот матч стал дебютным в составе "Ладьи". Таким образом, тольяттинцы вернулись к игре в восемь защитников, а оборонять последний рубеж на этот раз вышел Семен Фролов.

В стартовой трети команды были сосредоточены на борьбе в средней зоне и создавали крайне мало опасных моментов. Тем не менее на 6-й минуте "Ладье" удалось открыть счет — Дмитрий Иванов перехватил шайбу неподалеку от чужих ворот, выкатился на ударную позицию и с кистей пробил голкипера "Сибирских Снайперов". 0:1. Незадолго до перерыва волжане заработали двойное численное преимущество, однако защитная линия хозяев во главе с Владимиром Табатчиковым не дрогнула.

Во второй двадцатиминутке скорости на льду немного подросли, но этот игровой отрезок больше запомнился тем, что скамейки штрафников частенько не пустовали. В неравных составах всплеска результативности не произошло, хотя у тех же новосибирцев был неплохой шанс сравнять счет в формате "5 на 3" — хоккеисты "Ладьи" в итоге смогли выстоять благодаря надежным действиям юного Семена Фролова.

Так уж получилось, что все самое интересное в матче "Сибирские Снайперы" и "Ладья" приберегли вообще на концовку третьего периода. На 57-й минуте тольяттинская "молодежка" удвоила отрыв. Атакующая тройка Рвачев — Двуреченский — Битев сообразила яркую комбинацию в чужой зоне, которая завершилась голом Антона Битева, поразившего пустой угол. 0:2. Казалось, что подопечные Сергея Лопушанского удержат этот результат, однако новосибирцы сумели совершить камбэк. Егор Климович и Михаил Решетько отличились по разу с интервалом в 38 секунд, переведя встречу в овертайм — 2:2.

В дополнительной пятиминутке команды сыграли на встречных курсах, но безрезультативно, поэтому выявлять обладателя еще одного очка пришлось в серии буллитов, где своим мастерством блеснули Данил Бородин и Владислав Рвачев, принесшие "Ладье" седьмую победу подряд — 3:2.

Теперь тольяттинцы возвращаются в родные стены, чтобы уже 9 октября сразиться с "Авто" из Екатеринбурга.