В Югре прошла специализированная выставка "Сургут. Нефть и Газ-2023"

Знаковое событие, посвящённое развитию нефтегазовой отрасли в Российской Федерации и странах СНГ — 28 международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и Газ-2023", состоялось с 27 по 29 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В Сургуте, на территории окружного выставочного центра "Югорские контакты", было организовано пространство, объединившее все основные достижения в отрасли добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Ежегодная выставка собрала более 100 ведущих производителей оборудования и техники, которые презентовали инновации для топливно-энергетического сектора.

На главном событии нефтегазовой отрасли 2023 года присутствовала лизинговая компания CARCADE, которая была представлена в качестве партнера на уличной композиции дилера крупнейших производителей дорожно-строительной техники ООО "СК Машинери".

Специалисты компании консультировали представителей малого и среднего бизнеса по актуальным лизинговым продуктам и доступному ассортименту специальной техники. Формат экспозиции позволил каждому гостю ознакомиться с высоким уровнем комфорта и надёжности бульдозера Haitui HD64 и проверить технические характеристики самосвала SANY 6×4, представленных на стенде.

Сотрудничество CARCADE с ООО "СК Машинери" предоставляет возможность предложить особые условия финансирования дорожно-строительной техники, воспользовавшись субсидией в размере 400 000 рублей при оформлении лизинга на самосвалы SANY модели SYZ320 °C-8S (V) до конца 2023 года.

Финансирование по лизинговым программам доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев по индивидуальным настройкам графика: аванс от 0%, выкупной платёж до 30% на срок до 84 месяцев. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.