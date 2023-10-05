Сбер поздравляет каждого педагога и наставника с "Днем учителя"

Текст для открытки сгенерирует сервис GigaChat, дополнит её иллюстрацией нейросеть Kandinsky, а видеоролик создаст отличное настроение.

В День учителя каждый житель страны может поздравить своих педагогов и наставников с помощью генератора открыток и трогательного видеоролика от Сбера.

Видеопоздравление, подготовленное командой агентства СберМаркетинг поможет каждому вспомнить свои школьные годы и своих учителей. Этот добрый и красивый ролик напоминает нам, сколько терпения, мудрости, силы духа и любви в наших наставниках. Каждый из них не просто даёт знания по программе, но также учит ответственности, дружбе, самовыражению, умению общаться и другим важным качествам.

Генератор открыток на базе нейросетей Kandinsky и сервиса GigaChat даёт возможность подобрать самые тёплые и искренние слова и картинки для любимых учителей. Создать оригинальное поздравление можно на специальном сайте-конструкторе.

Сбер и компании-партнёры в честь праздника также подготовили специальные предложения для учителей и преподавателей. В мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн можно воспользоваться промокодами, скидками на банковские продукты и услуги связи, подключить подписку, а также получить бесплатные образовательные курсы.