Сбер поздравляет каждого педагога и наставника с "Днем учителя"

Текст для открытки сгенерирует сервис GigaChat, дополнит её иллюстрацией нейросеть Kandinsky, а видеоролик создаст отличное настроение.
В День учителя каждый житель страны может поздравить своих педагогов и наставников с помощью генератора открыток и трогательного видеоролика от Сбера.
Видеопоздравление, подготовленное командой агентства СберМаркетинг поможет каждому вспомнить свои школьные годы и своих учителей. Этот добрый и красивый ролик напоминает нам, сколько терпения, мудрости, силы духа и любви в наших наставниках. Каждый из них не просто даёт знания по программе, но также учит ответственности, дружбе, самовыражению, умению общаться и другим важным качествам.
Генератор открыток на базе нейросетей Kandinsky и сервиса GigaChat даёт возможность подобрать самые тёплые и искренние слова и картинки для любимых учителей. Создать оригинальное поздравление можно на специальном сайте-конструкторе.
Сбер и компании-партнёры в честь праздника также подготовили специальные предложения для учителей и преподавателей. В мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн можно воспользоваться промокодами, скидками на банковские продукты и услуги связи, подключить подписку, а также получить бесплатные образовательные курсы.
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