Сбер запустил всероссийскую программу бесплатной замены кредиток

Более 10 млн россиян могут увеличить беспроцентный период по своей кредитной карте с 50 до 120 дней.

В Сбере стартовала масштабная программа перевыпуска кредитных карт. Воспользоваться ею могут 10 млн держателей кредитных карт Сбера с беспроцентным периодом 50 дней — после перевыпуска он составит 120 дней.

Клиенты смогут перевыпустить свою старую кредитную карту на новую со 120 днями беспроцентного периода абсолютно бесплатно. Процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счет не придется. Новая карта будет выпущена в стильном дизайне, на платежной системе "Мир".

Чтобы перевыпустить кредитку, нужно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать карту для перевыпуска, зайти в "Настройки" и нажать "Перевыпустить" (причину можно указать любую). Активировать карту можно здесь же в мобильном приложении и после этого начать ею пользоваться еще до получения пластика, который можно получить в выбранном клиентом отделении банка.

Благодаря перевыпуску клиенты Сбера могут сделать старую кредитную карту такой же выгодной, как новая Кредитная СберКарта.

Кредитный лимит — до 1 млн рублей, справка о доходе не нужна. За покупки по карте начисляются бонусы СберСпасибо, которые обмениваются на рубли или скидку до 99% у партнеров банка.

"Социальная миссия Сбера — помогать клиентам улучшать свою жизнь. Наша СберКарта — новый стандарт качества, перевернувший представление о том, какой может быть кредитка. Честный беспроцентный период 120 дней стал эталоном на рынке. Россияне высоко оценивают наш продукт — за два года СберКарту оформили 15 млн человек. Поэтому мы решили дать ее возможности людям, которые пользуются другими нашими кредитными картами. Бесплатно увеличим беспроцентный период до 120 дней, а если его не хватит — на покупки в категории ″Здоровье″ и онлайн-оплату в Мегамаркете будет сниженная ставка 9,8% годовых, при этом процентная ставка, лимиты и тариф останутся прежними", — прокомментировал директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

В 2023 году портал "Банки.ру" назвал Кредитную СберКарту картой года.

По итогам 2022 года она победила в номинации "Лучшая кредитная карта для массовых клиентов", получив премию Frank Credit Cards Award. Премия была вручена в результате масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

В сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.