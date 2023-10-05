16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Электромобили-кроссоверы из Китая воплощают мечту и сохраняют природу Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение

Финансы Экономика и бизнес

Имущественные налоги: более 57 тысяч жителей Самарской области получат налоговые уведомления на госуслугах

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 57 тысяч жителей Самарской области — собственники имущества, земельных участков и транспортных средств начали получать налоговые уведомления через свои личные кабинеты на едином портале "Госуслуги". С 1 июля этого года ФНС России совместно с Минцифры России реализует проект, позволяющий получать и оплачивать уведомления по налогам на имущество через личный кабинет на госуслугах.

Фото: freepik.com

В период массовой рассылки первыми получают налоговые уведомления налогоплательщики — пользователи электронного сервиса на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика" и те, кто направил согласие, подписанное через приложение "Госключ", в налоговую службу на едином портале государственных и муниципальных услуг. Остальным налоговое уведомление придет до конца октября — по почте заказным письмом.

Оплачивать имущественные налоги единой суммой можно сразу при получении налогового уведомления в режиме онлайн, не дожидаясь срока окончания его исполнения — не позднее 1 декабря 2023 года. Статус зачисления средств на единый налоговый счет визуализируется в личном кабинете на госуслугах.

Через личный кабинет на портале "Госуслуги" также можно получить разъяснения по типовым жизненным ситуациям, сопровождающим формирование налоговых уведомлений (о предоставлении налоговых льгот, вычетов, уточнения сведений). Обращаться в налоговый орган или ежегодно получать налоговые уведомления в почтовых отделениях связи тем, кто не подключен к личному кабинету налогоплательщика, при этом не нужно.

Ознакомиться с алгоритмом подключения, получать и оплачивать налоговые уведомления на госуслугах можно на главной странице портала.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5