Имущественные налоги: более 57 тысяч жителей Самарской области получат налоговые уведомления на госуслугах

Более 57 тысяч жителей Самарской области — собственники имущества, земельных участков и транспортных средств начали получать налоговые уведомления через свои личные кабинеты на едином портале "Госуслуги". С 1 июля этого года ФНС России совместно с Минцифры России реализует проект, позволяющий получать и оплачивать уведомления по налогам на имущество через личный кабинет на госуслугах.
В период массовой рассылки первыми получают налоговые уведомления налогоплательщики — пользователи электронного сервиса на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика" и те, кто направил согласие, подписанное через приложение "Госключ", в налоговую службу на едином портале государственных и муниципальных услуг. Остальным налоговое уведомление придет до конца октября — по почте заказным письмом.
Оплачивать имущественные налоги единой суммой можно сразу при получении налогового уведомления в режиме онлайн, не дожидаясь срока окончания его исполнения — не позднее 1 декабря 2023 года. Статус зачисления средств на единый налоговый счет визуализируется в личном кабинете на госуслугах.
Через личный кабинет на портале "Госуслуги" также можно получить разъяснения по типовым жизненным ситуациям, сопровождающим формирование налоговых уведомлений (о предоставлении налоговых льгот, вычетов, уточнения сведений). Обращаться в налоговый орган или ежегодно получать налоговые уведомления в почтовых отделениях связи тем, кто не подключен к личному кабинету налогоплательщика, при этом не нужно.
Ознакомиться с алгоритмом подключения, получать и оплачивать налоговые уведомления на госуслугах можно на главной странице портала.
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