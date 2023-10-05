У парка им. Гагарина в Самаре под машину попал пешеход

В четверг, 5 октября, в 17:12 на ул. Стара Загора произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
35-летний водитель автомобиля Chevrolet Klan, ехавший по ул. Стара Загора в направлении ул. Ново-Вокзальной, сбил напротив дома №59 "Д" пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Правоохранители уточняют, что пешехода после ДТП госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!