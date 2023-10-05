У парка им. Гагарина в Самаре под машину попал пешеход

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 октября, в 17:12 на ул. Стара Загора произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.