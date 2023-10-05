ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на трассе "Самара-Волгоград"

В четверг, 5 октября, в 18:40 на 37-м километре автодороги "Самара-Волгоград" произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские отмечают, что в данном ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД регулировали движение транспорта. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!