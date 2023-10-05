ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на трассе "Самара-Волгоград"

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В четверг, 5 октября, в 18:40 на 37-м километре автодороги "Самара-Волгоград" произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.