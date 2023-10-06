Клиенты банка "Открытие" могут онлайн продлить льготный период или перенести платеж по кредитной карте

Теперь держатели кредитных карт могут перенести минимальный обязательный платеж или продлить льготный период в интернет-банке и в мобильном приложении "Открытия" на Android.
Услуга "Пропуск платежа" позволяет перенести минимальный обязательный платеж по кредитным картам "120 дней" и Opencard. Чтобы подключить ее через интернет-банк, на главной странице нужно выбрать кредитную карту, нажать "Еще", а затем — "Пропуск платежа". В мобильном приложении выбор сервиса доступен в разделе "Дополнительно" конкретной кредитной карты. Далее в обоих дистанционных каналах необходимо ознакомиться внизу окна с преимуществами и условиями сервиса, нажать "Подключить" и подтвердите подключение SMS-кодом.
Оформление услуги "Продление льготного периода" для кредитных карт позволит не платить проценты дольше, чем предусматривают стандартные условия. В интернет-банке после выбора кредитной карты надо кликнуть "Еще", а затем — "Продление льготного периода". В мобильном приложении опцию можно выбрать в разделе "Дополнительно" конкретной кредитной карты. Услуга будет оформлена после ознакомления с ее преимуществами и условиями и подтверждения подключения SМS-кодом.
Новая версия мобильного приложения на Android доступна на сайте банка.
Последние комментарии
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.
уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем