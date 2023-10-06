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Бизнес получил рекордные 1,2 трлн рублей факторинга от Сбера

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем факторингового финансирования за 9 месяцев 2023 года превысил показатели аналогичного периода 2022 года на 20%.

СберФакторинг за три квартала 2023 года увеличил объем финансирования по факторингу до 1,2 трлн рублей — это на 20% больше, чем за 9 месяцев 2022 года.

"В быстрорастущей сфере онлайн-торговли маркетплейсы используют агентский факторинг для сокращения трудозатрат и ускорения выплат своим продавцам. За 9 месяцев доля СберФакторинга в факторинговом портфеле крупнейших интернет-сервисов выросла до 50%. Каждый день в адрес продавцов по поручению маркетплейсов проходит до 40 тыс. платежей.

В капиталоемких отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, металлургия, транспорт и логистика, по-прежнему наиболее востребованы продукты классического и агентского факторинга. Они помогают эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью.

В сегменте товарного финансирования в 2023 году реализованы сделки с дилерами сельскохозяйственной и строительной техники, благодаря которым предприятия смогли конвертировать запасы техники в оборотные средства и создать базу для расширения автопарка", — рассказал вице-президент по развитию направления B2B Сбербанка Александр Белокопытов.

Чтобы помочь нарастить поставки автотранспорта и спецтехники в Россию, Сбер модернизировал продукт ″Факторинг с автопроизводителями″, который обеспечивает бесперебойность всей цепочки — от производства до дистрибуции. С начала года СберФакторинг профинансировал 5,5 тыс. российских грузовых автомобилей на 17 млрд рублей и заключил партнерские соглашения с крупнейшими китайскими автопроизводителями.

Гид потребителя

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