К финалу строительного сезона спецтехника становится более доступной

Наступление холодов означает не только окончание масштабных строительных и дорожных работ, но и старт интересных предложений по приобретению спецтехники. Грунтовые катки, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры и экскаваторы различных модификаций — все это можно приобрести с использованием корпоративной скидки-субсидии в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии.

Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE со ссылкой на партнера программы и официального дистрибьютора — компанию ТЕХБАЗА, которая частично компенсирует затраты на первый лизинговый платёж в виде субсидии от 120 000 до 500 000 рублей на ряд моделей участвующих в акции марок. Специальная программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

В акции участвует специальная техника брендов: XGMA, Beezone, MST и Lonking. Условия распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Размер субсидии зависит от модели: так, например, фронтальный погрузчик XGMA XG968N Joystick A/C станет дешевле на 500 тысяч рублей, бульдозер Beezone D16-5 доступен с выгодой в размере 400 000 рублей, а на экскаватор-погрузчик MST М544 субсидия на лизинг составит 300 тысяч рублей.

Компания ТЕХБАЗА была основана в 2014 году и является поставщиком специализированной техники ведущих мировых производителей для строительной, коммунальной и других промышленных областей. Постоянные клиенты и партнеры компании — крупные дорожно-строительные компании, коммунальные организации и частные предприниматели. В России ТЕХБАЗА является официальным дилером спецтехники XGMA, North Benz, Lonking, Weidemann, BEEZONE — на складах компании всегда в наличии самые востребованные в работе модели спецтехники: фронтальные погрузчики, минипогрузчики, экскаваторы, миниэкскаваторы, катки, грейдеры и другие виды ТС.

Финансирование по программе субсидирования доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.