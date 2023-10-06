Китайские "короли дорог" выходят на российские магистрали

Китайский автотранспорт и спецтехника уже давно стали привычными для российских водителей. В этом году покорять просторы решили "короли дорог" — магистральные седельные тягачи BEIBEN. Флагманом стала модель 1848S, которую теперь можно приобрести с использованием корпоративной скидки-субсидии в размере 500 000 рублей. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя.

Об этом заявили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE со ссылкой на официального представителя китайского бренда в России — компанию ООО "БейбенТракРус". Условия распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через официального партнёра программы.

ООО "БейбенТракРус" — единственный представитель и официальный дистрибьютор бренда BEIBEN TRUCK в России, который осуществляет продажу и организацию обслуживания автомобилей Бейбен на территории РФ. BEIBEN Trucks Group принадлежит крупной государственной промышленной корпорации China North Industries Group Corporation Ltd. (Norinco Group), входящей в число пятидесяти крупнейших компаний Китая и двухсот крупнейших строительных компаний мира.

Этот многопрофильный холдинг производит широкий спектр автомобилей, автобусов, вагонов, станков и оборудования, ориентируясь в первую очередь на супертяжелые условия эксплуатации. Для российского рынка BEIBEN комплектуются дизельными двигателями WEICHAI и трансмиссией FAST Gear.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, круглосуточная программа автопомощи на дорогах. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.