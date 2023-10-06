Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов стал одним из спикеров Российской недели ГЧП — 2023. Мероприятие было организовано Национальным Центром ГЧП и ВЭБ.РФ. Страховой Дом ВСК выступил в качестве партнера форума.
Тема ГЧП, объединение усилий органов власти и бизнеса приобретает все большее значение в условиях современных вызовов и быстро меняющейся экономической обстановки. Механизмы концессионных соглашений и ГЧП регулярно упрощаются. Оперативный запуск новых проектов в разных сферах позволяет улучшать жизни миллионов граждан России. Однако каждое новое предприятие подвержено различным рискам.
В рамках Российской недели ГЧП состоялась сессия "Риск — благородное дело. Инструменты оценки, управления и минимизации последствий рисков в ГЧП-проектах". Эксперты обсуждали, как участники рынка выявляют и оценивают риски на стадии подготовки проекта, с какими из них сталкиваются чаще всего, какие инструменты лучше применять для сокращения вероятности и последствий их возникновения. Роман Фролов выступил с речью "Инструменты снижения рисков в ГЧП-проектах", в которой подробно разобрал инструменты ВСК для снижения рисков.
Член Совета директоров компании представил программы по страхованию гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств, строительно-монтажных рисков и имущества — самые распространенные способы защиты проектов ГЧП.
"Государственно-частное партнерство как инструмент с высоким потенциалом способно стать новым драйвером для развития промышленности, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры и прочих направлений в России. Но где движение — там и риски. Поэтому ВСК только за последние несколько месяцев заключила соглашения о сотрудничестве с несколькими регионами России по поддержке преференциальных территорий. Мы имеем обширные региональную и партнерскую сети и активно помогаем развиваться новому бизнесу", — заявил Роман Фролов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.