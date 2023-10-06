16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год "Росгосстрах" начал продажи цифровых продуктов СК "Пульс" на своем сайте

Страхование Финансы

"ГЧП — новый драйвер развития промышленности": Роман Фролов рассказал о надежных способах защиты проектов ГЧП

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов стал одним из спикеров Российской недели ГЧП — 2023. Мероприятие было организовано Национальным Центром ГЧП и ВЭБ.РФ. Страховой Дом ВСК выступил в качестве партнера форума.

Тема ГЧП, объединение усилий органов власти и бизнеса приобретает все большее значение в условиях современных вызовов и быстро меняющейся экономической обстановки. Механизмы концессионных соглашений и ГЧП регулярно упрощаются. Оперативный запуск новых проектов в разных сферах позволяет улучшать жизни миллионов граждан России. Однако каждое новое предприятие подвержено различным рискам.

В рамках Российской недели ГЧП состоялась сессия "Риск — благородное дело. Инструменты оценки, управления и минимизации последствий рисков в ГЧП-проектах". Эксперты обсуждали, как участники рынка выявляют и оценивают риски на стадии подготовки проекта, с какими из них сталкиваются чаще всего, какие инструменты лучше применять для сокращения вероятности и последствий их возникновения. Роман Фролов выступил с речью "Инструменты снижения рисков в ГЧП-проектах", в которой подробно разобрал инструменты ВСК для снижения рисков.

Член Совета директоров компании представил программы по страхованию гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств, строительно-монтажных рисков и имущества — самые распространенные способы защиты проектов ГЧП.

"Государственно-частное партнерство как инструмент с высоким потенциалом способно стать новым драйвером для развития промышленности, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры и прочих направлений в России. Но где движение — там и риски. Поэтому ВСК только за последние несколько месяцев заключила соглашения о сотрудничестве с несколькими регионами России по поддержке преференциальных территорий. Мы имеем обширные региональную и партнерскую сети и активно помогаем развиваться новому бизнесу", — заявил Роман Фролов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5